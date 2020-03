Erik ten Hag is blij en opgelucht dat Ajax zaterdag na een moeilijke periode met 1-3 bij sc Heerenveen won. De coach denkt dat de zege in het Abe Lenstra Stadion de ommekeer kan betekenen.

"We hebben moeilijke weken achter de rug, maar we zijn weer op de goede weg. Ik heb een team gezien dat ervoor streed en focus, passie en bereidheid toonde. Dan komt de overwinning vanzelf", zei Ten Hag bij FOX Sports.

"Over het uitblijven van doelpunten in de afgelopen wedstrijden heb ik me geen zorgen gemaakt. Onze scorende spelers zijn geblesseerd geweest en dan kost het even tijd voordat ze het weer kunnen brengen."

Ajax had het in de eerste helft lastig met Heerenveen, maar trok de wedstrijd na rust in korte tijd naar zich toe dankzij twee goals van Dusan Tadic en één van Quincy Promes.

Dusan Tadic scoorde twee keer in het Abe Lenstra Stadion. (Foto: Pro Shots)

'Timber laten staan is een optie'

Ten Hag verraste in Friesland door centraal in de verdediging voor de achttienjarige debutant Jurriën Timber te kiezen. De trainer sluit niet uit de jongeling te blijven opstellen.

"Hij was uitstekend en heel zelfbewust. Precies wat ik verwacht had. Hij zal zich snel aanpassen aan het niveau. Hem laten staan is zeker een optie, want hij heeft me zeer overtuigd", aldus de trainer, die in de spits voor Lassina Traoré koos.

"Het is te vroeg om na één wedstrijd te zeggen dat we aan deze opstelling vasthouden, maar ik heb goede dingen gezien. Als we dit kunnen aanscherpen, zijn we op de goede weg. We staan er goed voor en moeten zo doorgaan."

Koploper Ajax blijft AZ, dat eerder op de avond geen problemen kende met ADO Den Haag (4-0), op doelsaldo voor. FC Twente is volgende week zondag de volgende tegenstander van de Amsterdammers.

Speel mee met het gratis Eredivisiespel en voorspel alle uitslagen van deze speelronde. Voor de appgebruikers: tik hier.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie