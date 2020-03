Ajax heeft zaterdagavond op bezoek bij sc Heerenveen een einde gemaakt aan een reeks slechte resultaten. De Amsterdammers wonnen met 1-3 en blijven daardoor koploper in de Eredivisie.

Na een zwakke eerste helft, waarin Heerenveen veel kansen miste, had Ajax aan zes minuten genoeg om de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion te beslissen. Dusan Tadic scoorde in de 57e en 60e minuut en drie minuten later maakte Quincy Promes er 3-0 van. Mitchell van Bergen tekende vervolgens voor de enige goal van de Friezen.

Concurrent AZ was eerder op de avond met 4-0 te sterk voor ADO Den Haag, waardoor de Alkmaarders in punten gelijk blijven met Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag dankt de koppositie aan een beter doelsaldo (+45 om +37).

Na nederlagen tegen Getafe, AZ, FC Utrecht en Heracles Almelo stond Ajax in de aanloop naar de wedstrijd tegen Heerenveen onder grote druk. Tussendoor werd weliswaar met 2-1 van Getafe gewonnen, maar dat was te weinig om door te gaan in de Europa League.

Tegen Heerenveen was het nog altijd niet top wat Ajax liet zien, maar de ploeg voorkwam wel dat voor het eerst sinds 1999 drie Eredivisie-wedstrijden op rij verloren werden en dat zal zorgen voor opluchting in de ArenA. Volgende week zondag vervolgt Ajax het seizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Twente en een week later wacht de Klassieker in De Kuip tegen Feyenoord.

Jurriën Timber maakte zijn Eredivisie-debuut voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ejuke is plaag voor Ajax-defensie

De slechte prestaties van Ajax de laatste weken deden Ten Hag besluiten zijn opstelling flink te wijzigen voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Hij passeerde centrale verdedigers Perr Schuurs en Edson Álvarez en zette de achttienjarige debutant Jurriën Timber achterin in de basis. Dusan Tadic begon centraal op het middenveld en Lassina Traoré startte als spits.

De omzettingen hadden voor rust niet het gewenste effect, want Ajax was lange tijd net zo kwetsbaar als in de afgelopen weken. De Amsterdammers hadden alleen ditmaal het geluk dat Heerenveen de kansen niet benutte.

De grootste mogelijkheid in de eerste helft van de thuisploeg was vlak voor het rustsignaal. Alen Halilovic kon op aangeven van Chidera Ejuke simpel binnentikken, ware het niet dat hij de bal een meter of twee voor de doellijn verkeerd raakte.

Ejuke, die vooral voor rust een plaag was voor de Ajax-defensie, had ook zelf kunnen scoren. Na twintig minuten dwong hij keeper André Onana tot een uiterste redding en een kwartier later schoot hij op de voet van de Kameroener.

De irritatie over de moeizame eerste helft was zichtbaar bij Ajax en in het bijzonder bij Tadic en Sergiño Dest, die tijdens een felle discussie met de hoofden tegenover elkaar stonden. Spaarzaam hoogtepuntje voor de uitploeg was de fraaie kopbal van Traoré in de 37e minuut, die ternauwernood gekeerd werd door Heerenveen-keeper Filip Bednarek.

Quincy Promes maakte de 0-3 voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Doelpunt Tagliafico afgekeurd

Na rust ging het aanvankelijk niet beter met Ajax. Onana moest opnieuw redding brengen, dit keer bij een goed schot van Joey Veerman. Daarna werd alles anders. In de 57e minuut kwam de bal via Donny van de Beek en Heerenveen-captain Hicham Faik bij Tadic, die goed afrondde: 0-1.

Drie minuten na de bevrijdende openingstreffer scoorde Tadic opnieuw. Na een corner van Hakim Ziyech kwam de bal via Nicolás Tagliafico bij de captain en die tikte simpel binnen (0-2). Weer drie minuten later maakte Promes aan alle onzekerheid een eind door snoeihard via de onderkant van de lat binnen te schieten (0-3).

Van Bergen maakte in de 67e minuut nog de eretreffer voor Heerenveen. Bij een uitbraak schoot de buitenspeler de bal fraai in de verre hoek, maar dat was te weinig om de wedstrijd nog spannend te maken. Tagliafico leek in de slotfase zelfs nog 1-4 te maken voor Ajax. De Argentijn kopte op de paal en toen hij daarna alsnog binnenschoot werd er gevlagd voor buitenspel, waardoor het 1-3 bleef.

