De Oranjevrouwen moeten het de rest van het Tournoi de France zonder Vivianne Miedema doen. De spits kampt met een bovenbeenblessure en wordt in de selectie vervangen door de twintigjarige Fenna Kalma.

De 23-jarige Miedema liep de kwetsuur woensdagavond op in de wedstrijd tegen Brazilië (0-0). Zaterdag bleek dat de spits van Arsenal dit toernooi niet meer in actie kan komen, waardoor ze zich maandag weer bij haar club meldt om verder te herstellen.

Bondscoach Sarina Wiegman vangt het gemis van Miedema op door FC Twente-spits Kalma aan de selectie toe te voegen. De geboren Friezin maakte al eens eerder deel uit van de selectie van de Oranjevrouwen, maar wacht nog op haar officiële debuut.

Miedema is niet de eerste speler die afhaakt bij de Oranjevrouwen. Victoria Pelova viel weg door een knieblessure en Aniek Nouwen verliet - net als keeperstrainer Erskine Schoenmakers - het trainingskamp uit voorzorg vanwege een aangescherpt advies van het RIVM omtrent het coronavirus.

Ook Van de Donk kan mogelijk niet meer in actie komen

De kans is aanwezig dat ook Danielle van de Donk niet meer in actie kan komen voor Oranje. De middenvelder en ploeggenoot van Miedema bij Arsenal viel zaterdag in de wedstrijd tegen Canada (0-0) geblesseerd uit met een enkelblessure.

Nederland, Brazilië, Canada en Frankrijk zijn de enige landen die meedoen aan het Tournoi de France. De Oranjevrouwen speelden zogezegd al doelpuntloos gelijk tegen Brazilië (woensdag) en Canada (zaterdag) en sluiten het oefentoernooi dinsdag af tegen gastland Frankrijk.