Vitesse heeft FC Twente zaterdag de derde nederlaag op rij bezorgd in de Eredivisie. De Arnhemmers waren in het GelreDome met 1-0 te sterk. FC Emmen deed uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie door VVV-Venlo met ruime cijfers te verslaan: 3-0.

Jay-Roy Grot tekende twintig minuten voor tijd voor de winnende treffer bij Vitesse-Twente. De spits raakte bij zijn treffer wel geblesseerd en was daarmee na Riechedly Bazoer en Patrick Vroegh de derde speler die zich moest laten wisselen tegen FC Twente.

Het gehavende Vitesse won wel en lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. De ploeg van trainer Edward Sturing, die in de laatste wedstrijden onderuitging tegen PSV (1-2) en PEC Zwolle (4-3), staat nu op 41 punten en blijft in de subtop meedoen.

Het geplaagde Twente leed juist wél de derde nederlaag op rij, nadat de Tukkers onlangs ook al niet van FC Utrecht (2-1) en sc Heerenveen (2-3) wonnen. De ploeg van trainer Gonzalo García heeft nog maar één punt meer dan nummer zestien Fortuna Sittard.

Riechedly Bazoer viel geblesseerd uit bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Twee keer de paal in eerste kwartier

In de openingsfase in Arnhem waren beide ploegen direct dicht bij de openingstreffer. Nouha Dicko kopte op aangeven van Bryan Linssen op de paal en een paar minuten later raakte ook Twente het houtwerk. Noa Lang onderschepte een matige terugspeelbal van Eli Dasa en schoot oog in oog met Remko Pasveer eveneens op de paal.

Grote kansen bleven daarna een tijd uit, maar Vitesse kreeg wel twee tegenvallers te verwerken. Bazoer moest zich na een half uur geblesseerd laten wisselen en vlak daarna kon ook Vroegh niet verder bij de thuisploeg. FC Twente kreeg op slag van rust nog een grote kans via Haris Vuckic, maar Pasveer was alert en had de bal in twee instanties klem.

Ook vlak na rust had Twente de beste kansen en was het aan doelman Pasveer te danken dat het lang 0-0 bleef, waarna Vitesse twintig minuten voor tijd op de leiding pakte. In de omschakeling dribbelde Grot eenvoudig directe tegenstanders voorbij en schoot hij feilloos raak.

Bij Twente waren er protesten vanwege een vermeende overtreding die de aanval van Vitesse inleidde, maar de VAR greep niet in. In de slotfase gooiden de Tukkers er nog een offensief uit en deelden ze enkele speldenprikjes uit, maar Vitesse hield ook na zes minuten blessuretijd stand in het GelreDome.

Vreugde bij Vitesse na de 1-0-zege. (Foto: Pro Shots)

FC Emmen wint weer voor eigen publiek

In tegenstelling tot Twente neemt FC Emmen steeds meer afstand van de onderste plekken in de Eredivisie. De formatie van trainer Dick Lukkien won thuis met 3-0 van directe concurrent VVV-Venlo dankzij een productieve tweede helft.

Nikolai Laursen opende vier minuten na rust de score aan De Oude Meerdijk, waarna Marko Kolar er vlak daarna ook 2-0 van maakte. Middenvelder Laursen gooide het duel een kwartier voor tijd definitief op slot.

Door de ruime overwinning op VVV - de vijfde thuiszege op rij - staat Emmen steviger op de twaalfde plek met 32 punten, zes punten boven de streep. De Venlonaren blijven op 28 punten steken.

De spelers van FC Emmen vieren de zege. (Foto: Pro Shots)

FC Emmen slaat na rust pas toe

VVV had het in de beginfase lastig bij Emmen, dat in de eerste helft al aardige kansen kreeg om de score te openen. Michael de Leeuw toucheerde een lage voorzet van Glenn Bijl en zag de bal net voorlangs gaan. Na ruim twintig minuten probeerde Lorenzo Burnet het van dichtbij na een fraaie aanval, maar zijn schot belandde in het zijnet.

VVV had daar niet veel tegenin te brengen en incasseerde vlak na rust alsnog de eerste treffer. Laursen kreeg de bal na een goede actie van Sergio Peña en schoot laag binnen. Zeven minuten later was ook de 2-0 een feit via Kolar, die de bal bij toeval voor zijn voeten kreeg en raak schoot.

Daarmee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. VVV had op een afstandsschot van Thomas Bruns na weinig te vertellen en incasseerde een kwartier voor tijd de 3-0. Laursen tikte bij de tweede paal een voorzet van Burnet binnen en maakte het feest in Emmen compleet.

