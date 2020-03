Ronaldinho en zijn broer zijn zaterdag in voorlopige hechtenis gesteld in Paraguay. De Brazilianen worden ervan verdacht dat ze met valse documenten hebben gereisd en blijven voorlopig vastzitten.

De 39-jarige Ronaldinho werd in de nacht van vrijdag op zaterdag net als zijn broer gearresteerd voor het in bezit hebben van een vals paspoort. De twee waren in Paraguay om een boek te promoten in de hoofdstad Asuncion en een clinic te geven.

Aanvankelijk zouden de twee Brazilianen er met een geldboete vanaf komen. De rechter wilde echter niet instemmen met het voorstel van de officier van justitie en besloot het tweetal alsnog te laten arresteren.

Een rechter in Asuncion heeft nu dus ook besloten dat Ronaldinho en zijn broer in voorarrest worden geplaatst. De tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar verscheen geboeid op de zitting, waar bepaald werd dat hij en zijn broer voorlopig in hechtenis blijven.

Het is niet de eerste keer dat Ronaldinho negatief in het nieuws komt. In 2018 werd zijn Braziliaanse reisdocument ingenomen vanwege een grote belastingschuld, al kreeg hij het paspoort later wel weer terug.