Teun Koopmeiners heeft gemengde gevoelens bij de 4-0-zege die hij zaterdag met AZ op ADO Den Haag boekte. De Alkmaarders wonnen simpel en legden de druk vol bij concurrent Ajax, maar de aanvoerder was niet helemaal tevreden over het spel.

"We hadden goede aanvallen, maar waren ook onwijs slordig, vooral in het begin. En in de tweede helft hadden we het leven veel sneller uit ADO moeten halen", aldus Koopmeiners, die twee keer scoorde, bij FOX Sports.

"Die slordigheid is het enige wat we onszelf kunnen verwijten. We zijn kritisch en dat moeten we blijven. De nonchalance mag er niet in sluipen. We moeten scherp blijven, dat hebben we in de rust ook tegen elkaar gezegd."

Koopmeiners, die dit seizoen al op elf Eredivisie-doelpunten staat, was desondanks blij om te zien dat AZ de 0-2-overwinning op Ajax van vorige week een goed vervolg gaf tegen ADO.

"Het is goed dat we de draad hebben opgepakt en hier met 4-0 winnen. We kunnen er niet omheen dat we meedoen om de titel, maar er zijn nog 27 punten te verdelen en dat zijn er een hoop", aldus de aanvoerder.

Ajax moet later op zaterdag winnen van sc Heerenveen om AZ op doelsaldo voor te blijven aan kop van de Eredivisie.

