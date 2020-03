AZ mag zich in ieder geval voor even Eredivisie-koploper noemen. De ploeg van trainer Arne Slot won zaterdag met 4-0 van ADO Den Haag en heeft drie punten voorsprong op Ajax, dat later op de avond nog in actie komt.

Ajax speelt om 20.45 uur uit tegen sc Heerenveen. Als de Amsterdammers punten verspelen in het Abe Lenstra Stadion, dan is AZ voor het eerst sinds augustus koploper na een volledige speelronde.

Zoals verwacht had AZ in het eigen AFAS Stadion weinig problemen met het zwakke ADO. Halverwege was het 2-0 door goals van Teun Koopmeiners (penalty) en Owen Wijndal en in de slotfase bepaalden Koopmeiners en invaller Ferdy Druijf de eindstand.

AZ won voor de derde keer op rij en lijkt na een iets mindere periode weer in vorm. De landskampioen van 1981 en 2009 boekte de achttiende zege van het Eredivisie-seizoen tegen ADO, dat voor de vijftiende keer verloor en alleen RKC Waalwijk onder zich houdt.

AZ neemt snel afstand van ADO

In de openingsfase van AZ-ADO tastten beide teams wat af, waarna de thuisploeg het initiatief nam. Dat leidde tot een vroege strafschop. Dani de Wit werd neergelegd door Laurens de Bock en aanvoerder Koopmeiners benutte zijn negende strafschop van het seizoen.

ADO-coach Alan Pardew zag dat zijn ploeg er totaal niet aan te pas kwam. De Hagenaars hadden in totaal slechts 24 procent balbezit - het laagste percentage van alle Eredivisie-clubs dit seizoen - en kwamen vrij snel op een grotere achterstand.

Ditmaal was het Wijndal die scoorde. De linksback van AZ stoomde op, schoot beheerst raak na een combinatie met Oussama Idrissi en maakte daarmee zijn eerste Eredivisie-treffer ooit. Voor rust kregen ook De Wit en Idrissi nog kansen.

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders, al waren grote kansen schaars. In de slotfase mochten de AZ-fans nog twee keer juichen, toen Koopmeiners raak schoot uit een vrije trap - het was al zijn elfde seizoenstreffer - en invaller Druijf van dichtbij voor de eindstand zorgde.

Speel mee met het gratis Eredivisiespel en voorspel alle uitslagen van deze speelronde. Voor de appgebruikers: tik hier.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie