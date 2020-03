Joëlle Smits staat voor haar basisdebuut bij de Oranjevrouwen. Bondscoach Sarina Wiegman stelt de spits zaterdag op in de oefenwedstrijd tegen Canada bij het Tournoi de France.

De twintigjarige Smits, die uitkomt voor PSV, maakte woensdag bij de doelpuntloze openingswedstrijd tegen Brazilië als invaller al haar interlanddebuut.

Ten opzichte van het duel met Brazilië is Smits, die topscorer aller tijden Vivianne Miedema vervangt, niet de enige wijziging bij Oranje. Wiegman gunt ook Lize Kop, Kika van Es, Danique Kerkdijk, Inessa Kaagman, Renate Jansen en Ashleigh Weerden een basisplaats.

Het houdt in dat naast Miedema ook namen als Sari van Veenendaal, Stefanie van der Gragt, Jackie Groenen en Lieke Martens op de bank zitten bij de wedstrijd in Calais.

Oranje speelt ook nog tegen Frankrijk

Het Tournoi de France is een oefentoernooi dat door de Franse bond wordt georganiseerd ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal. Dinsdag is gastland Frankrijk de derde en laatste tegenstander van Oranje.

Alle opponenten staan net als Nederland, dat in voorbereiding is op de Olympische Spelen, in de top tien van de FIFA-ranking. Het duel tussen Nederland en Canada in Stade de L'Épopée begint zaterdag om 19.00 uur.