Eredivisie

Programma:

18.30 uur: AZ-ADO

19.45 uur: FC Emmen-VVV

19.45 uur: Vitesse-FC Twente

20.45 uur: sc Heerenveen-Ajax

Goedenavond en welkom in het liveblog van de Eredivisie. Mijn naam is Youri Kocken en ik houd je op de hoogte van de zaterdagwedstrijden in de vaderlandse competitie, waaronder die van medekoplopers Ajax en AZ.