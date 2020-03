Trainer Arne Slot heeft zaterdag geen wijzigingen in de basis van AZ doorgevoerd voor het Eredivisie-duel met ADO Den Haag. De Alkmaarders kunnen in ieder geval voor even de koppositie overnemen van Ajax.

Slot kiest voor dezelfde spelers die vorige week begonnen aan de gewonnen topper tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De landskampioen van 1981 en 2009 kwam in punten gelijk met de concurrent en staat op doelsaldo tweede.

Bij minimaal een punt tegen ADO mag AZ zich in ieder geval voor even lijstaanvoerder noemen. Het uit vorm verkerende Ajax gaat later op de avond op bezoek bij Heerenveen.

Als AZ een beter resultaat haalt dan Ajax, dan zijn de Alkmaarders voor het eerst sinds augustus vorig jaar koploper na een volledige Eredivisie-speelronde.

Beugelsdijk terug bij ADO

Bij tegenstander ADO kan trainer Alan Pardew niet beschikken over Lex Immers en John Goossens. Clubicoon Tom Beugelsdijk keert terug in het elftal en staat voor het eerst sinds 14 december in de basis.

AZ-ADO Den Haag begint zaterdag om 18.30 uur en staat onder leiding van Dennis Higler. Later op de avond volgen Vitesse-FC Twente, FC Emmen-VVV-Venlo (allebei om 19.45 uur) en dus Heerenveen-Ajax, waar de aftrap om 20.45 uur is.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Stengs, Boadu, Idrissi.

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Spence, Stubbs, Beugelsdijk, De Bock; Bakker, Thomas, Baluta; Summerville, Bogle, Meijers.

