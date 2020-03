Peter Bosz heeft zaterdag een nieuwe zege geboekt met Bayer Leverkusen in de Bundesliga. 'Die Werkself' won thuis met 4-0 van Eintracht Frankfurt. Concurrent RB Leipzig liet tegelijkertijd punten liggen bij VfL Wolfsburg.

Bij Leverkusen-Frankfurt was het halverwege al 2-0 dankzij Kai Havertz en Karim Bellarabi. In de tweede helft voerde Paulinho de score met twee goals verder op. Daley Sinkgraven bleef op de bank bij de thuisclub, terwijl Bas Dost ontbrak bij de bezoekers.

Bosz en Leverkusen zijn bezig aan een sterke serie: zeven van de laatste negen Bundesliga-duels leverden een overwinning op. De club uit het westen van Duitsland staat voorlopig vierde.

Concurrent Leipzig is juist minder in vorm, want de nummer twee verspeelde bij het Wolfsburg van Wout Weghorst voor de vijfde keer in zeven duels punten: 0-0. Uit de top vijf komen Bayern München, Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach later dit weekend in actie.

Stand top 5 Bundesliga 1. Bayern München 24-52 (71-26)

2. RB Leipzig 25-50 (62-26)

3. Borussia Dortmund 24-48 (66-32)

4. Bayer Leverkusen 25-47 (45-30)

5. Borussia Mönchengladbach 23-46 (46-27)

Vroege goal Klaassen voor Werder

In het Olympiastadion in Berlijn stond Werder Bremen dankzij Josh Sargent en Davy Klaassen binnen zes minuten met 0-2 voor. Genoeg voor de zege was dat niet, want Niklas Stark en Matheus Cunha zorgden voor een gelijke eindstand.

Verder speelde het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder met 1-1 gelijk bij Schalke 04 en was SC Freiburg in eigen huis met 3-1 te sterk voor 1. FC Union Berlin.

Davy Klaassen hielp Werder Bremen aan een vroege 0-2-voorsprong in Berlijn. (Foto: Pro Shots)

