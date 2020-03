FC Barcelona is zaterdagavond met de schrik vrijgekomen in La Liga. De Catalanen wonnen door een laat doelpunt met 1-0 van Real Sociedad. Sevilla speelde mede dankzij een doelpunt van Luuk de Jong gelijk bij Atlético Madrid (2-2).

Barcelona wilde zich herstellen van de nederlaag bij Real Madrid vorige week, maar het leek er lange tijd op dat de ploeg van trainer Quique Setién genoegen moest nemen met een punt. In de 81e minuut viel de 1-0 alsnog. Lionel Messi mocht aanleggen van 11 meter na hands van Mikel Oyarzabal en maakte oog in oog met Alex Remiro geen fout.

Het was de negentiende competitietreffer dit seizoen van Messi, die met dat aantal overtuigend de topscorerslijst in La Liga aanvoert. De sterspeler van Barcelona was dit seizoen in alle competities al goed voor 24 officiële treffers.

Met zijn late doelpunt tegen Real Sociedad voorkwam Messi dat Barcelona voor de derde wedstrijd op rij zonder overwinning bleef. Barça speelde op 25 februari gelijk bij Napoli (1-1) in de Champions League en vijf dagen later was Real in El Clásico met 2-0 te sterk.

Frenkie de Jong stond tegen Real Sociedad de hele wedstrijd in het veld bij Barcelona, dat met 58 punten aan kop gaat in Spanje. Real Madrid heeft twee punten minder, maar speelt zondagavond nog een uitwedstrijd tegen Real Betis.

Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd bij FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Vijfde competitietreffer voor Luuk de Jong

Bij Atlético Madrid-Sevilla opende Luuk de Jong in de negentiende minuut de score. De 29-jarige Nederlander, die de hele wedstrijd speelde, nam de bal goed aan in het strafschopgebied en wist doelman Jan Oblak vervolgens eenvoudig te passeren.

Voor De Jong was het zijn zesde officiële treffer van het seizoen - vijf in de competitie en één in Copa del Rey - en zijn vierde doelpunt van dit kalenderjaar. De voormalige PSV'er scoorde eind januari voor de laatste keer in La Liga.

Atlético boog de achterstand overigens voor rust nog om. Álvaro Morata benutte na een dik half uur een penalty en vier minuten later maakte João Félix de 2-1. Via Lucas Ocampos, die van 11 meter mocht aanleggen na ingrijpen van de VAR, stond het halverwege 2-2 en dat was ook de eindstand.

Door het gelijkspel blijft nummer drie Sevilla achtervolger Atlético (vijfde) nog altijd twee punten voor.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga