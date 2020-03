Liverpool weet weer wat winnen is. Na nederlagen in de competitie en de FA Cup won de koploper van de Premier League thuis met enige moeite van Bournemouth: 2-1.

Liverpool heeft nog maar negen punten nodig om zich kampioen te mogen noemen. Concurrent Manchester City heeft liefst 25 punten achterstand, maar wel nog twee duels tegoed. Die ploeg gaat zondag op bezoek bij stadgenoot Manchester United.

De fans van Liverpool vreesden tegen Bournemouth even voor een nieuwe nederlaag, toen de gasten in de negende minuut via Callum Wilson de leiding namen. De spits deelde vlak daarvoor een duwtje uit aan Joe Gomez, maar de arbitrage zag daar geen kwaad in.

Bournemouth, met Nathan Aké in de ploeg, hielp de koploper daarna in het zadel. Invaller Jack Simpson leverde de bal na 25 minuten zo in bij Sadio Mané, die Mohamed Salah bediende. De Egyptenaar schoot de bal in zijn honderdste duel voor Liverpool precies in de hoek.

Nog voor rust nam Liverpool de leiding, nadat Virgil van Dijk op eigen helft een pass onderschepte. De captain van Oranje stuurde Mané diep, die oog in oog met doelman Aaron Ramsdale niet faalde.

Liverpool mocht James Milner na rust dankbaar zijn dat het 2-1 bleef. De aanvoerder wist ternauwernood een poging van Ryan Fraser voor de lijn weg te halen. Aan de overkant raakte Mané van grote afstand nog de kruising.

