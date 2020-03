Verdediger Aniek Nouwen en keeperstrainer Erskine Schoenmakers hebben het trainingskamp van de Oranjevrouwen uit voorzorg verlaten, omdat de KNVB geen enkel risico wil nemen rond het coronavirus.

Zowel Nouwen als Schoenmakers komt uit Noord-Brabant. Het RIVM heeft voor die regio geadviseerd om bij verkoudheid, hoesten of koorts thuis te blijven. Volgens de KNVB kampen beiden met lichte klachten, maar zijn ze koortsvrij.

Nouwen speelde woensdag nog mee in de interland van Oranje tegen Brazilië. Het eerste groepsduel op het Tournoi de France eindigde in een 0-0-gelijkspel. Zaterdagavond staat het tweede groepsduel op het programma. Die wedstrijd is tegen Canada.

"De Nederlandse voetbalbond wil geen enkel risico nemen met de gezondheid en heeft om die reden ook steeds benadrukt de berichtgeving van het RIVM te volgen, en de wel of niet te nemen stappen te baseren op het oordeel van deskundigen", meldt de bond in een verklaring.

De maatregel om Nouwen en Schoenmakers terug naar Nederland te laten gaan, is in overleg met de staf en alle speelsters genomen. De organisatie is op de hoogte gesteld.

De Oranjevrouwen spelen op het oefentoernooi in Frankrijk ook nog tegen het gastland. Die wedstrijd staat voor dinsdag op het programma. De landen zijn in voorbereiding op de Olympische Spelen.

