Ronaldinho is in de nacht van vrijdag op zaterdag toch gearresteerd voor het in bezit hebben van een vals paspoort, meldt de Paraguayaanse politie. De voormalig wereldvoetballer van het jaar werd in de nacht van woensdag op donderdag in Paraguay aangehouden. Vrijdag meldde het OM in Paraguay nog dat het afzag van vervolging.

Een rechter zou hebben geweigerd een alternatieve straf toe te staan. Deze straf, waarschijnlijk een geldboete, zou Ronaldinho krijgen als hij zou bekennen in het bezit te zijn geweest van vervalste documenten. De rechter besloot dat er toch verder onderzoek moet worden gedaan. Er werd een arrestatiebevel uitgevaardigd, waarna Ronaldinho gearresteerd werd.

De 39-jarige Braziliaan en zijn broer Roberto de Assis werden in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in hun hotelkamer in Paraguay omdat ze op valse paspoorten het land binnen zouden zijn gekomen. De twee waren voor promotiedoeleinden in de hoofdstad Asuncion.

Volgens lokale media verliet Ronaldinho Brazilië woensdag met een Braziliaans paspoort, maar kwam hij Paraguay binnen met een vervalst Paraguayaans document.

Ronaldinho heeft al vaker problemen gehad met zijn paspoort. Zo werd zijn Braziliaanse reisdocument in 2018 ingenomen wegens een hoge belastingschuld.