Paris Saint-Germain komt zaterdag niet in actie in de Ligue 1. De uitwedstrijd van de koploper tegen RC Strasbourg is vrijdag uitgesteld vanwege het coronavirus.

De wedstrijd zou zaterdag om 17.30 uur worden gespeeld in Straatsburg. De omgeving rond die stad is een van de regio's in Frankrijk die het hardst zijn getroffen door het COVID-19-virus.

De ontmoeting tussen nummer tien Strasbourg en Paris Saint-Germain is de eerste wedstrijd in de Ligue 1 die wordt afgelast vanwege het coronavirus. Het is nog onbekend wanneer het duel wordt ingehaald.

Eerder werden er om die reden wel al meerdere wedstrijden in Italië uitgesteld. Later bepaalde de Italiaanse overheid dat alle duels in de Serie A achter gesloten deuren worden gespeeld. In Zwitserland is de competitie stilgelegd tot 23 maart.

PSG gaat overigens riant aan kop in de Ligue 1. De regerend landskampioen heeft twaalf punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Marseille gaf vrijdagavond voor eigen publiek de overwinning uit handen tegen Amiens: 2-2. Kevin Strootman leverde de assist op de openingsgoal van Morgan Sanson, waarna Dimitri Payet voor de 2-0 tekende. In blessuretijd pakte Amiens toch nog een punt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmettingsgevaar.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben milde (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.

