Het degradatieduel in de Eredivisie tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle heeft vrijdag geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd in Limburg eindigde in 1-1.

Het openingsdoelpunt viel in de zeventigste minuut en werd gemaakt door George Cox. Het was de eerste Eredivisie-treffer voor de Engelsman. Vlak voor tijd bepaalde Lennart Thy de eindstand op 1-1 door een strafschop te benutten.

Beide ploegen schieten weinig op met de remise. Zij hebben nu allebei 26 punten, al is het doelsaldo van PEC Zwolle iets beter. Die ploeg staat daardoor vijftiende, Fortuna is zestiende. De voorsprong op nummer zeventien ADO Den Haag is zeven punten.

PEC had voor rust het betere van het spel en creëerde daardoor ook de betere kansen. Zo schoot Kenneth Paal net naast en stuitte Gustavo Hamer op de prima keepende Alexei Koselev. Dat overkwam Mike van Duinen vlak voor rust eveneens.

De rollen waren na rust omgedraaid. PEC kwam steeds meer onder druk te staan en twintig minuten voor tijd leidde dat tot de openingstreffer. Doelman Michael Zetterer kreeg zijn hand niet lekker tegen een schot van Mark Diemers, waarna de bal voor de voeten van Cox kwam. Die schoot van dichtbij raak.

PEC hield door een strafschop alsnog een punt over aan het duel. Die werd toegekend na tussenkomst van de VAR, die zag dat Tesfaldet Tekie opzichtig aan shirt van Pelle Clement trok. Thy bleef vanaf 11 meter koel en bezorgde de bezoekers daarmee alsnog een punt.

