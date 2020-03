FC Volendam heeft de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen van Jong Ajax. De ploeg van coach Wim Jonk versloeg de Amsterdammers vrijdagavond met 4-0. In Rotterdam won Excelsior met 3-0 van MVV.

Francesco Antonucci scoorde tweemaal voor Volendam tegen Jong Ajax. De andere doelpunten kwamen op naam van Ibrahim El Kadiri en Jelle Duin. Dankzij de overwinning heeft Volendam nu een punt meer dan Jong Ajax, dat naar de vierde plaats zakt.

Koploper SC Cambuur en nummer twee De Graafschap kwamen vrijdagavond niet in actie. De Friezen gaan maandag op bezoek bij Jong AZ en de Doetinchemmers spelen zondag in Deventer tegen Go Ahead Eagles.

In het Van Donge & De Roo Stadion had Excelsior het één helft lastig met MVV. Na rust was Elías Már Ómarsson twee keer trefzeker en vond Rai Vloet eenmaal het net. De Kralingers bezetten de zevende plaats.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de knullige eigen goal van Jong PSV te bekijken.

Jong PSV verliest door blunder bij Telstar

Hekkensluiter Helmond Sport leek in de kelderkraker tegen nummer negentien FC Dordrecht voor het eerst te winnen sinds 18 oktober, maar de Brabanders zagen de bezoekers in de slotfase uit een penalty de 1-1 maken.

Jong PSV ging door een blunder met 1-0 onderuit bij Telstar. Shurandy Sambo passeerde zijn eigen doelman Youri Roulaux met een te harde terugspeelbal.

In de andere twee duels van vrijdagavond verloor FC Den Bosch thuis na een voorsprong met 1-2 van Almere City en pakte FC Eindhoven dankzij twee goals in de slotfase een punt tegen TOP Oss: 2-2.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie