Ronaldinho wordt niet vervolgd voor het in bezit hebben van een vals paspoort. De voormalig wereldvoetballer van het jaar werd eerder deze week in Paraguay aangehouden, maar is weer een vrij man.

De 39-jarige Braziliaan en zijn tien jaar oudere broer Roberto de Assis werden in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in hun hotelkamer in Paraguay omdat ze op valse paspoorten het land waren binnengekomen. De twee zijn voor promotiedoeleinden in Asuncion.

De openbaar aanklager benadrukt dat Ronaldinho en zijn broer volledig hebben meegewerkt met het onderzoek en concludeert daaruit dat zij niet met opzet hebben geprobeerd de autoriteiten te misleiden.

Ze komen er met een alternatieve straf vanaf als zij bekennen in het bezit zijn geweest van vervalste documenten. De kans is groot dat zij er met een geldboete vanaf komen.

Criminele organisatie opgerold

Door de bekentenis van Ronaldinho en zijn broer is volgens de lokale autoriteiten een criminele organisatie opgerold. Zij zouden de twee de paspoorten hebben gegeven toen zij het land binnenkwamen.

Ronaldinho, in 2004 en 2005 tot beste speler van de wereld verkozen, heeft vaker paspoortproblemen gehad. Zo werd zijn Braziliaanse reisdocument in 2018 ingenomen wegens een flinke belastingschuld, al heeft hij dat paspoort inmiddels weer terug.

De voormalige international speelde voor onder meer Paris Saint-Germain, FC Barcelona, AC Milan en het Braziliaanse elftal, waarmee hij in 2002 wereldkampioen werd. Met Barcelona won hij in 2006 de Champions League.