Roda JC heeft René Trost vrijdag aangesteld als nieuwe trainer. De 55-jarige Limburger is bij de club uit Kerkrade de opvolger van de ontslagen Jean-Paul de Jong en tekent een contract tot het einde van het seizoen.

De Jong werd begin februari ontslagen, waarna Maurice Verberne de afgelopen vijf wedstrijden als interim-coach voor de groep stond. Verberne beschikt niet over de juiste papieren om het seizoen in die hoedanigheid af te maken, waardoor Roda op zoek moest naar een nieuwe trainer.

Het is de tweede keer dat Trost aan de slag gaat als hoofdtrainer bij de Limburgse club. Hij had de ploeg in het seizoen 2014/2015 al onder zijn hoede. Ook was de oud-verdediger in drie periodes assistent-coach in Kerkrade en fungeerde hij van 2007 tot en met 2009 als hoofd jeugdopleidingen.

Technisch directeur Jeffrey van As is blij met de komst van Trost. "René is met zijn Roda-achtergrond de ideale kandidaat. Hij kent de mentaliteit van de club en heeft een brok aan ervaring", aldus Van As op de website van Roda.

Eerder was Trost ook coach van onder meer VVV-Venlo en MVV. Zijn laatste club was het Belgische Lierse Kempenzonen, waar hij in oktober 2018 al na vier maanden werd ontslagen.

Roda JC maakt een roerig seizoen door. In oktober verloor de club drie punten, omdat de inmiddels vertrokken Mauricio Garcia de la Vega zonder toestemming van de licentiecommissie meer dan 25 procent van de aandelen in handen had gekregen.

Ook sportief gaat het Roda niet voor de wind. De ploeg staat slechts zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Bekijk het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie