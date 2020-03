José Mourinho maakt zich geen zorgen over Eric Dier. De 26-jarige Engelsman van Tottenham Hotspur kan volgens zijn manager zaterdag gewoon spelen tegen Burnley, nadat hij woensdag na de uitschakeling in de FA Cup op de tribune verhaal ging halen bij een fan.

"Of Eric de juiste gemoedstoestand heeft om te voetballen? Natuurlijk", zei Mourinho vrijdag op zijn persconferentie. "Hij hoeft zich nergens voor te schamen. De hele voetbalwereld staat achter hem en snapt wat er gebeurd is."

Dier rende na de nederlaag tegen Norwich City in de achtste finales van de FA Cup woedend de tribunes van het Tottenham Hotspur Stadium op. De verdediger annex middenvelder was boos op een fan die ruzie had gemaakt met zijn broer.

Dier moet vrezen voor een straf aangezien de Engelse voetbalbond FA een onderzoek naar hem gestart is, maar Mourinho nam het vrijdag - net als woensdag direct na de wedstrijd - op voor zijn speler.

"Ik kan alleen maar zeggen dat ik hetzelfde had gedaan als dit gebeurd was met mijn zoon", zei de Portugees. "Ik zou er geen twee seconden over hebben nagedacht."

"Maar als professionals moeten we soms omgaan met lastige situaties. Iedereen heeft hier een mening over, maar ik ben blij dat de voetbalwereld begrijpt wat er aan de hand was. Het is gebeurd en laten we doorgaan."

47 Video Tottenham-middenvelder Dier zoekt confrontatie met fan op tribune

