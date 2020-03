Coach Erik ten Hag van Ajax ziet geen heil in het aanpassen van zijn speelwijze om weer tot goede resultaten te komen. De trainer hoopt dat zijn spelers hun vorm hervinden door op de vaste manier te blijven spelen.

Na de nederlagen tegen AZ (0-2 in de competitie) en FC Utrecht (2-0 in de beker) staat de druk er vol op voor het uitduel met sc Heerenveen van zaterdag. AZ staat inmiddels in punten gelijk met de koploper.

"Kopzorgen heb je altijd, in goede en in slechte tijden", zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie. "Iemand begint nu te roepen dat we ons moeten aanpassen, omdat we te veel tegengoals zouden krijgen uit een tegenaanval en dan krijg je een papegaaienland. Ik kijk er puur analytisch naar. Alleen tegen AZ is er een tegengoal gevallen uit een lange bal."

Volgens Ten Hag heeft het totaal geen zin om de speelwijze ineens aan te passen. "Deze ploeg heeft vastigheid nodig om weer in vorm te komen. Als de spelers hard blijven werken en elkaar daardoor sterker maken, komt dat terug. Als we dingen aanpassen, gaat de ene helft van de ploeg straks achteruit en de andere helft vooruit. Dan krijg je alleen onzekerheid."

Wel rekent de coach zijn spelers af op fouten. Zo heeft Perr Schuurs plaatsgemaakt voor Edson Álvarez. "Spelers moeten leveren. Als ze dat doen, win je wedstrijden. Dat moment is nu gekomen", zei de coach, die tegen Heerenveen wederom geen beroep kan doen op Ryan Babel, David Neres en Noussair Mazraoui.

Daley Blind is een van de spelers die zijn oude niveau nog niet haalt. (Foto: Pro Shots)

'Creëren te weinig kansen'

Het grootste probleem is volgens de coach dat Ajax te weinig kansen creëert en daardoor te weinig scoort. "We hadden tegen FC Utrecht 75 procent balbezit maar daaruit creëren we geen kansen. Soms komt dat omdat een pass net te laat of te vroeg wordt gegeven. Het luistert heel nauw."

De coach erkent wel dat zijn sterspelers - Daley Blind, Dusan Tadic, Hakim Ziyech - beter moeten spelen, al komen Blind en Ziyech net terug van blessures. "In die zin ben ik niet verrast dat het wat minder gaat. Daley was in de eerste seizoenshelft onze beste speler, maar hij heeft nu de vorm nog niet. Het is aan mij hem te helpen die terug te vinden. Hij weet zelf ook dat het beter moet."

Winston Bogarde, assistent van Mitchell van der Gaag bij Jong Ajax, reist met de selectie mee naar Friesland. Hij vervangt Christian Poulsen, die uit voorzorg thuis is omdat hij in contact is geweest met iemand die het COVID-19-virus onder de leden heeft.

"Het is natuurlijk niet prettig om dat nieuws te krijgen", zei Ten Hag. "Maar het is uit voorzorg, hij is niet ziek en heeft geen symptomen. Ik ben er gerust op en de spelers ook."

