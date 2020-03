AZ-trainer Arne Slot beseft dat zijn ploeg zich niet meer kan verschuilen in de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen zondag met 0-2 bij Ajax en staan op gelijke hoogte met de concurrent.

"We lopen er niet voor weg. We weten dat we er heel goed voor staan en ik ga niet ontkennen dat we meedoen in de race om het kampioenschap", aldus de 41-jarige Slot in de gesprek met de NOS.

"Het is hartstikke mooi en het is wat we zondag wilden. Het geeft heel veel energie, er is geen gebrek aan zelfvertrouwen. Mijn spelers moeten nu het besef hebben dat ze van Ajax hebben gewonnen en dat ze staan waar ze staan."

Slot beaamt dat de druk voor AZ anders wordt nu het einde van het seizoen in zicht komt. "Dat maakt een heel groot verschil. Bovendien hebben we nu de uitwedstrijd tegen de medekoploper gehad."

AZ-trainer Arne Slot. (Foto: Pro Shots)

'Spelers worden op alle manieren beïnvloed'

Met nog tien wedstrijden te gaan hoopt Slot dat zijn spelers zich enigszins kunnen afsluiten voor de druk en dat ze tegelijkertijd niet verslappen in de cruciale laatste speelrondes.

"Ze worden op alle mogelijke manieren beïnvloed, maar ze hebben inmiddels ook geleerd dat winst en verlies dichter bij elkaar liggen dan ze misschien dachten. De afgelopen weken hebben we ervaren dat we kunnen verliezen."

AZ speelt zaterdag om 18.30 uur thuis tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag. Een speelronde later wordt afgereisd naar Venlo voor een confrontatie met VVV.

