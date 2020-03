John van den Brom ziet graag dat er een discussie komt over de traditie om de TOTO KNVB Beker-finale altijd in De Kuip te houden. De trainer haalde deze week met FC Utrecht de eindstrijd, waarin Feyenoord de tegenstander is.

"Als Feyenoord de finale haalt, moet er ergens anders worden gespeeld. Dat zou toch eerlijk zijn?", zei Van den Brom vrijdag volgens VI op zijn persconferentie voor het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam van zondag. "Op deze manier kan het toch eigenlijk niet?"

Sinds 1989 wordt de finale van het bekertoernooi in de Rotterdamse Kuip gehouden, ongeacht welke clubs de eindstrijd hebben gehaald. Volgens Van den Brom levert het Feyenoord een groot voordeel op dat de ploeg een finale in eigen stadion kan spelen.

"Ik heb het zelf meegemaakt bij de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ (in 2018, red.). Toen was de verdeling tussen de supportersgroepen niet fiftyfifty, zoals het hoort. Het was drie vierde tegenover een vierde. Zo is het geen finale op neutraal terrein."

FC Utrecht plaatste zich woensdag door een 2-0-zege op Ajax voor de bekerfinale. (Foto: Pro Shots)

Van den Brom wil punt op agenda zetten

De Utrecht-coach zegt het punt niet alleen aan te willen kaarten omdat juist zijn ploeg tegenover Feyenoord staat. "Wat ik wil zeggen: we moeten er wel een keer naar kijken. Ik ben misschien niet de aangewezen persoon", weet Van den Brom. "Maar als het Vitesse-Feyenoord of AZ-Feyenoord was geweest, dan had ik hetzelfde gevonden."

De oud-international ziet graag dat er een keer tijdens een vergadering over wordt gesproken. "Het is gewoon een interessant gegeven. Ik heb niet de indruk dat we nu nog in de ArenA gaan spelen. Zo bedoel ik het ook niet. Maar misschien moeten we eens een keer iets doorbreken."

In het seizoen 2002/2003 verloor Feyenoord voor het laatst een bekerfinale die niet over twee duels werd gespeeld. Uitgerekend FC Utrecht was toen met 4-1 te sterk voor de Rotterdammers.

