AZ kan zaterdag de koppositie overnemen, Ajax hoopt in Friesland weer eens te scoren en Willem II is de volgende ploeg die het onder Dick Advocaat onverslaanbare Feyenoord een halt wil toeroepen. Dit zijn drie redenen om uit te kijken naar de 26e speelronde.

AZ kan voor het eerst sinds augustus aan kop gaan na speelronde

Door de zege van AZ vorige week in de topper tegen Ajax (0-2) ligt de koppositie van de Amsterdammers serieus onder vuur. Als AZ zaterdag thuis tegen ADO Den Haag een beter resultaat haalt dan Ajax later op de avond op bezoek bij sc Heerenveen, staan de Alkmaarders voor het eerst sinds begin augustus na een volledige speelronde op de eerste plek in de Eredivisie.

ADO Den Haag was niet alleen een vriendelijke gastheer voor AZ toen de Noord-Hollanders dit seizoen niet in hun eigen stadion konden spelen: de Hagenaars zijn de laatste jaren ook een fijne tegenstander voor de ploeg uit Alkmaar.

ADO verloor zeven van zijn laatste competitieduels met AZ, al was de enige overwinning vorig seizoen. De inmiddels vertrokken Sheraldo Becker zorgde toen in de 94e minuut voor de winnende treffer (2-3).

AZ won eerder dit seizoen de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag met 0-1. (Foto: Pro Shots)

Ajax verloor niet meer van Heerenveen sinds 'pannenkoekincident'

Ajax maakt met vier nederlagen en maar twee goals in zijn laatste vijf officiële wedstrijden een crisis door. Een duel met sc Heerenveen is op papier geen slecht medicijn voor de ploeg van Erik ten Hag, want de Amsterdammers zijn al meer dan tien jaar en 21 competitiewedstrijden ongeslagen tegen de Friezen.

De laatste keer dat Heerenveen in de Eredivisie van Ajax won, was in januari 2009. Danijel Pranjic was de matchwinner (0-1), maar die wedstrijd wordt vooral herinnerd omdat de toenmalige Ajax-trainer Marco van Basten door een fan vanaf de tribune "pannenkoek" werd genoemd.

Bij een nieuwe nederlaag heeft Ajax voor het eerst sinds 1999 drie Eredivisie-wedstrijden op rij verloren.

De toenmalige Ajax-trainer Marco van Basten druipt in 2009 af na een 0-1-nederlaag tegen sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Oudste trainers van de Eredivisie treffen elkaar in De Kuip.

Aan trainerservaring geen gebrek zondag bij Feyenoord-Willem II. Met Dick Advocaat (72) en Adrie Koster (65) staan de twee oudste coaches van de Eredivisie tegenover elkaar, twee mannen die al sinds het begin van de jaren tachtig hun geld verdienen op de bank.

Ervaring loont, want Feyenoord is onder Advocaat in dertien duels (tien zeges, drie gelijke spelen) nog ongeslagen in Eredivisie en opgeklommen naar de derde plek. Willem II staat met Koster op een verdienstelijke vijfde plaats.

