Ernest Faber is blij met de sfeer die momenteel bij PSV heerst. De trainer merkt dat zijn ploeg hechter is dan eerder dit seizoen en hoopt dat die situatie tot een goede eindklassering leidt in de Eredivisie.

"De bereidheid om voor elkaar te werken is nu groter. De ego's verdwijnen langzaam naar de achtergrond. Het gaat erom dat je elkaars kwaliteiten accepteert en gebruikt", zei Faber vrijdag tijdens zijn perspraatje voor het uitduel met FC Groningen van zondag.

Volgens de trainer komt dat puur door de betere resultaten van de laatste weken. PSV vervolgde drie overwinningen op rij afgelopen zondag met een gelijkspel tegen concurrent Feyenoord.

"Als het resultaat beter is, wordt het vanzelf rustiger. Het enige dat we dus moeten doen is resultaten blijven halen, en dan zien we wel wat de concurrentie doet. We willen het liefst rechtstreeks Europees voetbal halen."

Bruma mogelijke vervanger Gakpo

PSV moet het zondag in Groningen zonder de geschorste Cody Gakpo doen. Vermoedelijk wordt de aanvaller vervangen door Bruma, die in zijn eerste seizoen als PSV'er nog niet kan overtuigen.

"Bruma moet wat meer doelpunten gaan maken", aldus Faber. "Gezien zijn ervaring kan hij beslissender zijn. De bal ligt bij hem. We kunnen hem helpen, maar uiteindelijk moet hij het zelf doen."

PSV is achter Ajax, AZ en Feyenoord de nummer vier van de Eredivisie. De uitwedstrijd tegen FC Groningen begint zondag om 16.45 uur en is het laatste duel van de 26e speelronde.

