Algemeen directeur Gerard Nijkamp van FC Cincinnati vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan rond het veelbesproken vertrek van trainer Ron Jans bij de MLS-club. De bestuurder beweert dat zijn rol in de zaak verkeerd wordt belicht.

Jans moest vorige maand vertrekken nadat hij beschuldigd werd van racisme. Directeur Nijkamp stond achter het besluit en sprak niet openlijk zijn steun voor zijn landgenoot uit.

"Ik heb gehandeld in het belang van de club en van mezelf. Sommige mensen proberen nu een wig te drijven tussen Ron en mij. Ze vinden blijkbaar dat ik solidair had moeten zijn. Dat vind ik absoluut niet", zegt Nijkamp vrijdag tegen VI.

"Als sportieve prestaties het probleem waren geweest, was het een ander verhaal. We zijn open en eerlijk naar elkaar geweest, dat is het belangrijkste. Dat betekent ook dat we in de toekomst eventueel weer kunnen samenwerken."

Het avontuur van Ron Jans bij FC Cincinnati bleef beperkt tot een half jaar. (Foto: Pro Shots)

'Ron heeft niet altijd even goed nagedacht'

Volgens de vijftigjarige Nijkamp heeft Jans zijn vertrek uit de Verenigde Staten deels aan zichzelf te wijten. "Ron heeft achteraf niet altijd even goed nagedacht. Te snel gehandeld. Dat heeft te maken met zijn enthousiasme. Zijn openheid en directheid. Zaken die normaal een enorme kracht van Ron zijn, maar hier in Amerika een valkuil zijn gebleken."

"Natuurlijk heeft me dat geraakt. Ik vind het verschrikkelijk, zeker voor de persoon Ron Jans. We moeten hier allemaal van leren, ook wij als club", aldus de bestuurder.

Welke exacte incidenten Jans zijn baan hebben gekost, is niet duidelijk. Na zijn vertrek liet de voorzitter van FC Cincinnati weten dat er sprake was van meerdere voorvallen. Jans zei dat hij vermoedde dat er meer speelde.