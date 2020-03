Trainer Peter Hyballa baalt er stevig van dat hij donderdag met NAC Breda kansloos was in de strijd om een plek in de finale om de TOTO KNVB Beker. In De Kuip walste Feyenoord met 7-1 over zijn ploeg heen.

"Na de 3-0 - ik heb dat eerder met NEC bij Ajax gehad - wordt de rugzak heel zwaar. We hebben ons teruggeknokt in de tweede helft, maar het was klaar. Een uitslag van 7-1 doet pijn", zei Hyballa bij FOX Sports.

"Aan de andere kant heb ik in de kleedkamer een speech gehouden, waarbij ik heb gezegd: 'Proficiat met het bekeravontuur'. We moeten rustig blijven en vrijdag misschien helemaal niet trainen, maar rustig ontbijten en een beetje praten."

NAC begon goed aan de wedstrijd en bood Feyenoord goed partij, maar na de openingstreffer van Marcos Senesi liep de score snel op. Halverwege was het al 5-0 in Rotterdam.

"In de eerste vijftien tot twintig minuten zaten we goed in de wedstrijd en waren we beter, maar dan moet je een doelpunt maken", aldus Hyballa. "Dat was niet alleen nu ons probleem, maar soms ook in de Keuken Kampioen Divisie."

De spelers van Feyenoord vieren feest na het bereiken van de bekerfinale. (Foto: Pro Shots)

Advocaat: 'Normaal dat we dicteerden'

Feyenoord-coach Dick Advocaat schrok van de openingsfase. "We begonnen heel slecht in de eerste tien minuten en ik dacht: 'Wat zijn ze aan het doen?' Het doelpunt leek een soort bevrijding en daarna was het een kwestie van hoeveel het zou worden", zei hij.

"Ze pakten het goed op. Tegen - met alle respect - een Eerste Divisie-club is het ook normaal dat je de wedstrijd dicteert. Die zeven goals zijn meer dan leuk, ook voor de toeschouwers."

Feyenoord staat op 19 april in de eigen Kuip tegenover FC Utrecht in de bekerfinale. De Utrechters bereikten de eindstrijd woensdag door thuis met 2-0 van Ajax winnen.

