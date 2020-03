Steven Berghuis beleefde met Feyenoord donderdag een nagenoeg perfecte avond. De aanvoerder had met een hattrick een groot aandeel in de klinkende 7-1-thuiszege op NAC Breda en het bereiken van de bekerfinale.

Twee van zijn treffers maakte Berghuis vanaf de penaltystip, maar met een prachtige stift was hij ook verantwoordelijk voor het mooiste doelpunt van de wedstrijd. De linkspoot verschalkte NAC-doelman Nick Olij met een inzet met rechts.

"Ik heb het op de training weleens geprobeerd om met rechts stiftjes te maken, maar zo'n doelpunt had ik nog niet gemaakt", glunderde de aanvaller bij FOX Sports.

Berghuis, die met zijn stift voor de 5-0 zorgde, zag vanuit zijn ooghoek dat Olij te ver voor zijn doel stond. "Hij kwam naar de eerste paal, om zijn doel kleiner te maken. Dan moet alles helemaal kloppen. Ik deed het vooral op gevoel, intuïtie. Ik vind dit wel echt waanzinnig."

'Hebben onze rug gerecht'

Met Feyenoord zit Berghuis in een geweldige fase. Na een uitermate stroeve competitiestart heeft de ploeg sinds de komst van trainer Dick Advocaat zowel in de Eredivisie als in het bekertoernooi geen wedstrijd meer verloren.

"We hebben dit seizoen heel veel over ons heen gekregen, maar hebben onze rug gerecht. Dit zijn de betere tijden. Nu op naar de finale."

Feyenoord speelt in de bekerfinale tegen FC Utrecht, dat woensdag met 2-0 te sterk was voor Ajax. De eindstrijd is op zondag 19 april in De Kuip.

