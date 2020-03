Robin van Persie krijgt een officiële functie bij Feyenoord. De vorig jaar gestopte aanvaller (36) gaat bij de club aan de slag als spitsentrainer.

Volgens trainer Dick Advocaat is het de bedoeling dat de oud-international één keer per week op Varkenoord aan de slag gaat met de spitsen. Dat zei de trainer na de bekerzege op NAC Breda (7-1).

Advocaat en Van Persie werkten zowel bij het Nederlands elftal als bij Fenerbahçe met elkaar samen. Van Persie, de topscorer aller tijden van Oranje, speelde zelf van 2001 tot en met 2004 en van begin 2018 tot medio 2019 in De Kuip.

Bij Feyenoord gaat Van Persie onder anderen Robert Bozeník onder handen nemen. De Slowaak speelt sinds de winterstop voor de Rotterdammers en was donderdag nog een van de doelpuntenmakers tegen NAC.

Van Persie liet na zijn afscheid al weten liever niet dagelijks op het veld te staan als trainer. "Trainer worden betekent stress. Bij drie nederlagen ben je de kop van Jut. Als trainer heb je alleen indirect invloed op het resultaat en ben je overgeleverd aan de grillen van je spelers", zei hij toen tegen het AD.

Onder Advocaat heeft Feyenoord de weg naar boven weer ingezet. Onder leiding van de oud-bondscoach zijn de Rotterdammers in eigen land nog ongeslagen. De achterstand op koplopers Ajax en AZ in de Eredivisie is nog maar zes punten.