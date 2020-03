Feyenoord heeft zich donderdag op indrukwekkende wijze geplaatst voor de finale van de TOTO KNVB-beker. De ploeg van trainer Dick Advocaat walste in eigen huis met 7-1 over NAC Breda heen.

Tegenstander van Feyenoord in de finale is FC Utrecht, dat woensdagavond met 2-0 van Ajax won. Het duel wordt afgewerkt op zondag 19 april, traditioneel in De Kuip.

Steven Berghuis had met een hattrick het grootste aandeel in de ruime overwinning tegen de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie. De aanvoerder benutte twee strafschoppen en was met een fraaie stift verantwoordelijk voor het mooiste doelpunt van de avond.

De overige treffers van de thuisploeg kwamen op naam van Marcos Senesi, Robert Bozeník, Ridgeciano Haps en Luciano Narsingh. Jan Paul van Hecke maakte de eretreffer voor de Bredenaars, die eerder dit bekertoernooi stuntten door zowel PSV als AZ uit te schakelen.

Feyenoord kan volgende maand voor de veertiende keer in de clubhistorie de beker winnen. De Rotterdammers zijn als nummer drie van de Eredivisie ook nog in de race voor de landstitel. De achterstand op Ajax en AZ bedraagt zes punten.

Feyenoord profiteert van fouten NAC

Niets wees in de openingsfase op een ruime overwinning van Feyenoord. NAC begon brutaal en kreeg meteen een goede kans via Othman Boussaid, die zijn schot maar net voorlangs zag gaan.

Aan de andere kant sloeg Feyenoord bij de eerste de beste kans wel toe. Senesi kopte na een kwartier spelen raak uit een vrije trap van Berghuis. Amper vijf minuten later ging de bal op de stip nadat Eric Botteghin na wat duw- en trekwerk tegen de grond ging en Berghuis het cadeautje kon uitpakken.

NAC was compleet van slag en dat werd pijnlijk geïllustreerd door Nick Olij. De doelman treuzelde veel te lang met het wegwerken van een terugspeelbal en dat werd door Bozeník genadeloos afgestraft.

Berghuis scoort met oogstrelende stift

Nog voor rust werd het publiek in de Kuip getrakteerd op twee prachtige doelpunten. Haps, die opnieuw als linksback fungeerde, was succesvol met een stift. Berghuis maakte er - eveneens met een stift - op oogstrelende wijze 5-0 van.

Vroeg in de tweede helft maakte Berghuis zijn hattrick compleet, nadat hij na een overtreding van Nacho Monsalve op Bozeník de bal opnieuw op de stip mocht leggen. Even daarvoor had Van Hecke de pijn voor de bezoekers een beetje verzacht met de eretreffer, na een fout van doelman Justin Bijlow.

Met het oog op de beslissende fase van de competitie kon Advocaat het zich veroorloven om Senesi, Berghuis en Leroy Fer wat rust te gunnen, waardoor NAC een nog veel grotere afstraffing bespaard bleef. Pas vlak voor tijd maakte invaller Narsingh er, opnieuw uit een penalty, de zevenklapper compleet.

Bekijk de uitslagen in de KNVB-beker