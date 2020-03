Manchester United heeft zich donderdag als laatste ploeg geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. De formatie won met 0-3 van Derby County, waar oud-speler Wayne Rooney op het veld stond.

Het was voor de 34-jarige Engelsman de eerste keer dat hij speelde tegen de club waar hij zijn grootste successen vierde. De 120-voudig international speelt sinds de winter voor Derby, waar Phillip Cocu de coach is.

Rooney werd door de fans van Manchester United geregeld toegezongen. Hij was zowel in de eerste als de tweede helft met een vrije trap dicht bij een doelpunt, maar voormalig AZ-doelman Sergio Romero tikte de bal beide keren uit de hoek. Rooney kreeg vlak voor rust geel na een stevige charge.

Aanwinst Odion Ighalo was van grote waarde voor Manchester United. De Nigeriaan scoorde twee keer. Luke Shaw had eerder de score geopend. Bij Derby stond de Nederlander Kelle Roos op doel.

Manchester City, Leicester City en Norwich City schaarden zich woensdag bij de laatste acht. Eerder wisten Arsenal, Chelsea, Newcastle United en Sheffield United zich al te plaatsen voor de kwartfinales van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.

Athletic Bilbao moest diep gaan om de finale van de Copa del Rey te bereiken. (Foto: Pro Shots)

Baskische bekerfinale in Spanje

De finale van de Copa del Rey in Spanje gaat tussen twee Baskische ploegen. In navolging van Real Sociedad wist Athletic Bilbao zich donderdag te plaatsen voor de eindstrijd.

Athletic verloor weliswaar met 2-1 bij Granada CF, maar dat was net voldoende na de 1-0-zege in eigen stadion.

Granada was via Carlos Fernández op voorsprong gekomen, waarna German Sanchez de voorsprong verdubbelde. Yuri Berchiche werd de redder van Bilbao. De linksback scoorde acht minuten voor tijd en zorgde daarmee voor het belangrijke uitdoelpunt.

Bilbao wist de Copa voor het laatst te winnen in het seizoen 1983/1984. Sindsdien stond de ploeg vier keer in de finale, maar die werd telkens verloren. De laatste keer was vijf jaar geleden.

Saint-Étienne mag zich opmaken voor een bekerfinale tegen Paris Saint-Germain. (Foto: Pro Shots)

Saint-Étienne door late treffer naar bekerfinale

In Frankrijk staat Saint-Étienne in de finale. Dankzij een doelpunt diep in blessuretijd van Ryad Boudebouz werd Stade Rennes met 2-1 verslagen.

Rennes was via M'Baye Niang op voorsprong gekomen, maar op slag van rust maakte Thimothée Kolodziejczak gelijk. Het duel leek op een verlenging af te koersen, maar Boudebouz voorkwam dat.

In de finale neemt Saint-Étienne het op tegen Paris Saint-Germain, dat woensdag met 1-5 won van Olympique Lyon. Kylian Mbappé was drie keer trefzeker in dat duel.

Saint-Étienne kan de Coupe de France voor de zevende keer winnen. De laatste keer was in het seizoen 1976/1977.