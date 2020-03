Aanvaller Gelson Martins van AS Monaco is voor liefst zes maanden geschorst. De Portugees duwde begin februari twee keer de scheidsrechter omver, nadat een teamgenoot een rode kaart had gekregen.

Die acties zijn de oud-speler van Atlético Madrid duur komen te staan. Hij was sinds het incident al voorlopig geschorst en die straf is door de tuchtcommissie omgezet in een schorsing van een half jaar.

Martins was in het met 3-1 verloren duel met Nîmes woedend over de beslissing van arbiter Mikael Lesage om Tiémoué Bakayoko rood te geven. Hij gaf de arbiter daarop een duw en kreeg zelf ook rood. Hij beantwoordde dat met een tweede duw.

De Portugese international komt er met de straf nog relatief goed vanaf. Franse media zinspeelden na de voorlopige straf al op een schorsing van acht maanden, vooral omdat hij niet één maar twee keer duwde.

Door de schorsing zit het seizoen van Martins er hoe dan ook op. Hij kwam dit seizoen 21 keer in actie voor de ploeg van trainer Robert Moreno. Hij was goed voor vier doelpunten. Monaco is de nummer zeven in Frankrijk.

Daarnaast lijkt Martins deelname aan het EK te kunnen vergeten. De op Kaapverdië geboren vleugelspits kwam tot nu toe 21 keer uit voor de nationale ploeg.

