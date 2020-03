Drie leden van de technische en medische staf van Ajax zitten voorlopig in quarantaine vanwege het coronavirus. Het gaat onder anderen om assistent-trainer Christian Poulsen. De maatregel is uit voorzorg.

Woordvoerder Miel Brinkhuis bevestigt donderdag naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf aan NU.nl dat drie werknemers van de club thuiszitten, zonder daarbij op namen in te gaan. "Zij zitten uit voorzorg thuis en vertonen geen griepverschijnselen."

De drie waren vorige week op een diner waar iemand aanwezig was die deze week positief testte op het COVID-19-virus. Het zou gaan om de Deense oud-international Thomas Kahlenberg, waarvan eerder op woensdag bekend werd dat hij het virus onder de leden heeft.

Door de maatregel zijn de drie er komend weekend niet bij als Ajax op bezoek gaat bij sc Heerenveen. Het is nog niet bekend wie de taken van de veertigjarige Poulsen tijdelijk overneemt. "Dat is aan coach Erik ten Hag om te bepalen", aldus Brinkhuis.

Ajax beleeft vooralsnog een ronduit teleurstellende tweede seizoenshelft. De Amsterdammers werden door Getafe uitgeschakeld in de Europa League, verloren woensdag van FC Utrecht in de halve finale van de TOTO KNVB Beker en verloren in de competitie al drie keer.

