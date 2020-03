Feyenoord-NAC Breda ·

51' Penalty Feyenoord! Ook in de tweede helft gebeurt er genoeg in dit knotsgekke duel. Bozeník gaat in de zestien naar het gras na een duw van Nacho Monsalve, terwijl de bal niet eens in de buurt is. Arbiter Kamphuis ziet het toch en legt de bal op de stip.