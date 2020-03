Feyenoord speelt donderdagavond in de halve finale van de TOTO KNVB beker tegen NAC Breda in dezelfde opstelling als afgelopen weekend in de topper tegen PSV (1-1). Dat betekent dat Ridgeciano Haps opnieuw linksbuiten staat.

Haps is normaal gesproken linksback, maar wordt door het vertrek van Sam Larsson naar het Chinese Dalian en de blessure van Luis Sinisterra twee linies naar voren geschoven.

Róbert Bozeník staat opnieuw in de spits, mede omdat de geblesseerde Nicolai Jørgensen al wekenlang niet inzetbaar is. Aanvoerder Steven Berghuis maakt de aanval compleet.

Onder Dick Advocaat is Feyenoord bezig aan een uitstekende serie. Onder zijn leiding verloor de ploeg alleen de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto en klom het op naar de derde plaats in de Eredivisie.

De winnaar van Feyenoord tegen NAC Breda speelt in de finale van de KNVB-beker tegen FC Utrecht, dat woensdagavond met 2-0 won van Ajax. De eindstrijd is op 19 april in De Kuip.

Feyenoord geldt in de halve finale in eigen huis als torenhoog favoriet. NAC Breda staat zesde in de Keuken Kampioen Divisie, al waren de Brabanders dit bekertoernooi wel verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV en AZ. De aftrap is om 20.45 uur.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Karsdorp, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Fer; Berghuis, Bozeník, Haps.

Opstelling NAC Breda: Olij; Van Anholt, Van Hecke, Monsalve, Riera; Azzagari; Verschueren, Haye; Boussaid, Stokkers, El Allouchi.