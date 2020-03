Doelman Thorsten Kirschbaum van VVV-Venlo is uitgeroepen tot Speler van de Maand februari in de Eredivisie. Hij is de eerste keeper die die eer ten deel valt sinds de prijs vorig seizoen werd ingevoerd.

Kirschbaum won de prijs voor de best presterende speler op basis van statistieken van februari. Hij is na Patrick Joosten (januari 2019) de tweede VVV'er die tot beste speler van de maand wordt uitgeroepen.

De 32-jarige Duitser liet in de verkiezing Feyenoorder Steven Berghuis net achter zich. Ook Joey Veerman van sc Heerenveen en Janis Blaswich van Heracles Almelo grepen net naast de prijs. Veerman werd wel tot beste speler onder 21 jaar verkozen.

VVV kreeg in de maand februari slechts één doelpunt tegen. Bovendien is de equipe van coach Hans de Koning al zeven wedstrijden ongeslagen.

Hoogste reddingspercentage van alle keepers

Volgens de statistieken, bijgehouden door Opta Sports, keerde Kirschbaum afgelopen maand negentien van de twintig schoten die op zijn doel af gingen. Zijn reddingspercentage van 95 is het hoogste van alle doelmannen in februari.

De prijs ging vorige maand voor de tweede keer op rij naar AZ'er Oussama Idrissi. Hij won de prijs voor zijn prestaties in de maanden januari en december. Hij won ook in november. Eerder dit seizoen wonnen ook Hakim Ziyech (Ajax), Donyell Malen (PSV), Adam Maher (FC Utrecht) en Cyriel Dessers (Heracles Almelo) de prijs voor Eredivisie-speler van de Maand.

Kirschbaum zit uiteraard ook in het Elftal van de Maand: Thorsten Kirschbaum (VVV-Venlo), Glenn Bijl (FC Emmen), Bart Vriends (Sparta Rotterdam), Wessel Dammers (Fortuna Sittard), Paul Quasten (RKC Waalwijk), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ryan Thomas (PSV), Joey Veerman (sc Heerenveen), Steven Berghuis (Feyenoord), Patrick Joosten (Sparta Rotterdam) en Cody Gakpo (PSV).

