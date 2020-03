Wayne Rooney kijkt erg uit naar het weerzien met zijn oude club Manchester United. De aanvaller staat donderdagavond met het Derby County van manager Phillip Cocu tegenover de topclub in de achtste finales van het toernooi om de FA Cup.

"Het is altijd vreemd als je je oude club treft en vooral in dit geval. Ik heb heel lang bij Manchester United gespeeld", aldus Rooney, die tussen 2004 en 2017 tot 559 officiële duels en 253 goals kwam namens United, op de site van Derby County.

"Ik hou van Manchester United en ik wil dat het goed gaat met de club en dat ze winnen, maar tijdens deze 90 of 120 minuten hoop ik dat ze verliezen en dat wij doorgaan."

Rooney speelt sinds dit kalenderjaar voor Derby County. De topscorer aller tijden van het Engelse nationale elftal is bij de club uit het Championship aanvoerder én assistent van manager Cocu. Hij beseft dat het zwaar wordt tegen United.

"We staan voor een grote uitdaging tegen een heel goede ploeg. United is de favoriet, dus we moeten onze kansen pakken en zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. United was ten tijde van de loting in januari niet in de beste vorm, maar ze hebben zich de laatste weken herpakt."

Derby County-Manchester United in het Pride Park Stadium begint donderdag om 20.45 uur. De overige kwartfinalisten zijn al bekend: Manchester City, Chelsea, Arsenal, Leicester City, Newcastle United, Sheffield United en Norwich City.

In februari 2011 maakte Wayne Rooney een van zijn mooiste doelpunten voor Manchester United, toen hij met een omhaal scoorde tegen Manchester City. (Foto: Getty Images)