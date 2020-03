John van den Brom heeft te doen met FC Utrecht-verdediger Sean Klaiber, maar vindt dat de rechtsback het aan zichzelf te wijten heeft dat hij de TOTO KNVB Bekerfinale mist vanwege een schorsing.

Klaiber ging woensdag in de slotfase van de halve finale tegen Ajax bij een 2-0-voorsprong mee naar voren, maakte een overtreding op Nicolás Tagliafico en kreeg geel. In de wetenschap dat hij 'op scherp' stond, barstte hij in huilen uit.

"Hij is er doodziek van, maar het was eerlijk gezegd ook wel heel dom, hoor. Hoe kun je in godsnaam in de slotfase op die positie zoiets doen?", zei Van den Brom naderhand bij FOX Sports.

"Als je dit nou op eigen helft deed met een doorgebroken speler... Je weet dat je op scherp staat, al denk je daar op zo'n moment niet aan. Maar met vijf minuten te spelen, moet je niet zo'n duel aangaan."

De 25-jarige Klaiber speelde de wedstrijd bedroefd uit en was ook na het duel, terwijl het feest bij zijn ploeggenoten en de fans losbarstte vanwege het bereiken van de finale, ontroostbaar.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van een huilende Sean Klaiber.

'Hoop op NAC in de finale'

Van den Brom staat voor de vierde keer in de bekerfinale, maar hij won de prijs nog nooit. Als trainer van AZ verloor hij de eindstrijd twee keer en ook als speler van Vitesse stapte hij eens als verliezer van het veld.

De coach hoopt dat het ditmaal anders uitpakt. "We zullen met heel veel belangstelling gaan kijken wie de tegenstander wordt. Op wie ik hoop? NAC, dat is niet zo moeilijk. Maar het zal wel Feyenoord worden. Al maakt het eigenlijk niet uit."

Feyenoord en NAC Breda strijden donderdagavond in De Kuip om het andere finaleticket. De wedstrijd begint om 20.45 uur. De finale is op 19 april en wordt traditiegetrouw eveneens in De Kuip gespeeld.

