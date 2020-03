Tim Krul genoot woensdagavond volop van zijn heldenrol namens Norwich City tegen Tottenham Hotspur in het toernooi om de FA Cup. De keeper hielp zijn ploeg in de penaltyserie met twee gestopte strafschoppen naar de kwartfinales.

"Iedereen zegt altijd dat ik goed ben in penalty's stoppen, dus dan kun je er maar beter een paar tegenhouden", zei de 31-jarige Krul, die op het WK van 2014 namens Oranje ook al naam maakte als 'penaltykiller', tegen de BBC.

"Hier doen we als keepers ons werk voor. Als je je even wat minder voelt, denk je aan dit soort dingen terug. Hier droom je als kleine jongen van. Er gaan heel veel emoties door me heen."

Krul zag Erik Lamela al missen namens Tottenham en pakte de inzetten van Troy Parrott en Gedson Fernandes. Die laatste redding was beslissend en bezorgde Norwich een plek in de kwartfinales van het FA Cup-toernooi.

Tim Krul pakte twee penalty's in het Tottenham Hotspur Stadium. (Foto: Pro Shots)

'Alles viel samen'

De ervaren Krul, die de penaltynemers zoveel mogelijk uit hun concentratie probeerde te halen door onder meer veel tijd te rekken voor iedere strafschop, benadrukte dat een goede voorbereiding hem hielp.

"De keeperstrainer en ik hebben ons huiswerk gedaan. Alles stond op mijn bidon en in de penaltyserie viel alles samen. Wat een plek om dit te doen, samen met 9.000 Norwich-fans op een woensdagavond."

Arsenal, Chelsea, Newcastle United, Sheffield United, Leicester City en Manchester City staan ook in de kwartfinales. Derby County-Manchester United is donderdagavond het laatste affiche in de achtste finales, waarbij Wayne Rooney zijn oude club treft.