FC Utrecht heeft zich donderdag gedistantieerd van antisemitische spreekkoren tijdens de gewonnen halve finale tegen Ajax in het TOTO KNVB Beker-toernooi. De club zegt flink te balen van het gedrag van een deel van de fans.

Volgens FC Utrecht waren er rondom de wedstrijd in Stadion Galgenwaard antisemitische leuzen te horen en is het aan het Openbaar Ministerie om de zaak te bekijken.

"Uiteraard gaat FC Utrecht alle eventuele medewerking verlenen die gevraagd wordt in deze casus", meldt de kersverse bekerfinalist in een korte verklaring op zijn site.

Ajax werd woensdag met 2-0 verslagen door doelpunten van Sander van de Streek en Simon Gustafson, die een strafschop benutte. FC Utrecht is de eerste finalist in het bekertoernooi.

De tegenstander komt donderdagavond uit de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda, die elkaar om 20.45 uur treffen in De Kuip. De finale is op 19 april eveneens in Rotterdam.

Vreugde bij FC Utrecht na de overwinning op Ajax. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker