Ronaldinho is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in Paraguay. De tweevoudig wereldvoetballer van het jaar wordt ervan verdacht samen met zijn broer met een vals paspoort het land te zijn binnengekomen.

De inmiddels 39-jarige Ronaldinho en zijn broer werden aangehouden in een hotel in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción, waar de voormalige topvoetballer voor promotiedoeleinden was.

De voormalige spelmaker, die zich moet melden bij de Paraguayaanse autoriteiten, had al vaker problemen met zijn paspoort. Zo werd zijn Braziliaanse reisdocument in 2018 ingenomen wegens een flinke belastingschuld, al heeft hij dat paspoort inmiddels weer terug.

Volgens diverse lokale media verliet Ronaldinho zijn vaderland woensdag met een Braziliaans paspoort en kwam hij Paraguay binnen met een vervalst Paraguayaans document. Hij werd aangehouden in de presidentiële suite van het hotel waar hij verbleef.

Ronaldinho, een van de beste voetballers ooit, speelde voor onder meer Paris Saint-Germain, FC Barcelona, AC Milan en het Braziliaanse elftal, waarmee hij in 2002 wereldkampioen werd. Met Barcelona won hij in 2006 de Champions League.