Sander van de Streek genoot woensdag volop van het bereiken van de bekerfinale met FC Utrecht. Met een doelpunt en een door hem verdiende penalty was de middenvelder de grote man in de 2-0-zege op Ajax.

"Het was echt genieten, alles klopte vandaag", zei Van de Streek tegen NU.nl. "En het was fantastisch om in zo'n sfeervol stadion te spelen."

FC Utrecht bracht aartsrivaal Ajax vaak in de problemen met lange ballen en gaf op wat afstandsschoten na zelf geen kansen weg. Het publiek in het kolkende Stadion Galgenwaard beleefde een prachtige avond. "Natuurlijk krijg je daar in het veld veel van mee, met name elke keer als de bal even uit het veld is", vertelde Van de Streek. "Het was echt genieten om in deze sfeer te spelen."

Utrecht bespeelde Ajax op dezelfde wijze als AZ drie dagen eerder. De Alkmaarders wonnen zondag in de Eredivisie met 0-2 in de ArenA en deden dat ook door levensgevaarlijk te zijn in de omschakeling met lange ballen op de snelle aanvallers.

"Je weet dat je woensdag tegen Ajax moet, dan ga je natuurlijk zondag naar Ajax-AZ kijken", zei Van de Streek. "De dagen erna heb je het er met zijn allen over hoe wij Ajax gaan aanpakken. En dan pak je natuurlijk beelden van AZ erbij."

Net als AZ wist Utrecht in de omschakeling en met snelheid voorin Ajax in verlegenheid te brengen. "Gyrano Kerk is daar een meester in. Hij weet precies op welk moment hij diep moet gaan. En de andere aanvallers konden de ballen goed vasthouden", zag Van de Streek.

Van de Streek kopt de 1-0 binnen tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Gebeurt niet zo vaak dat je een prijs kunt winnen'

De doelpuntenmaker kijkt reikhalzend uit naar de finale in De Kuip op 19 april, waarin Feyenoord of NAC Breda de tegenstander is. "Het gebeurt niet zo vaak in je carrière dat je in je een prijs kunt winnen. Nu we in de finale staan, moeten we hem winnen ook."

De 26-jarige middenvelder heeft pas één prijs op zijn palmares. In 2013 won hij als huurling van Vitesse de beker van Estland met Flora Talinn. In de finale tegen Nomme Kalju (3-1) had Van de Streek voor 3.500 toeschouwers een basisplaats.

De sfeer in De Kuip zal volgende maand onvergelijkbaar zijn met de wedstrijd in Estland. "Ik kan me er nu nog niet echt een voorstelling van maken, ik moet dit eerst even allemaal laten bezinken", zei Van de Streek. "Het wordt sowieso fantastisch en we gaan er alles aan doen om die beker ook te winnen."