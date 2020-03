Coach Erik ten Hag houdt in het restant van het seizoen vast aan de speelwijze van Ajax. Ook de dreun die FC Utrecht woensdag uitdeelde in de halve finale van de KNVB-beker (2-0) verandert daar niets aan.

In de laatste vijf wedstrijden maakte Ajax slechts twee doelpunten en daar zat ook nog een eigen treffer van Getafe bij. Ook in Utrecht kregen de Amsterdammers geen enkele uitgespeelde kans en waren de vier doelpogingen van de ploeg allemaal afstandsschoten.

De Amsterdamse doelpuntendroogte is des te opmerkelijker, omdat Ajax in 2019 liefst 163 treffers maakte, een record voor een kalenderjaar. "Maar het zit niet in mijn hoofd om op een andere manier te gaan spelen. In deze fase van het seizoen kun je ook niet alles helemaal omgooien", zei Ten Hag woensdag. "Het zit bovendien niet in onze natuur om in te zakken."

De vormcrisis van Ajax is volgens de trainer mede te wijten aan de vele blessures waarmee zijn ploeg de laatste maanden kampte. "Er zijn zes basisspelers geblesseerd geweest. Sommige zijn nu aan het terugkeren en dat kost tijd. Maar die tijd hebben we niet, vertel mij wat."

Ten Hag: 'Ik zie geen andere instelling bij Ziyech'

Een van de spelers die te maken kreeg met een blessure is Hakim Ziyech. De toekomstig speler van Chelsea staat symbool voor de crisis van Ajax. In 2020 wist de spelmaker nog geen doelpunt te maken of zelfs maar een assist te geven.

"Ik zie bij Ziyech geen andere instelling. Hij heeft wel een mindere vorm, dat weet hij zelf ook wel", zei Ten Hag.

"Maar het wordt hem ook niet gemakkelijk gemaakt, omdat de rest van de ploeg ook niet de vorm heeft. Dan wordt het voor de aanvallers niet eenvoudig, dat ene metertje ruimte dat je net nodig hebt, is er vaak niet."

Ten Hag instrueert Blind tegen FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Blind: 'Ten Hag staat niet ter discussie'

Hoewel Ten Hag geen andere optie lijkt te zien dan op dezelfde voet verder te gaan en hopen op een ommekeer, ziet de spelersgroep het volgens Daley Blind nog altijd in de coach zitten. "De trainer staat niet ter discussie. Dat is nog geen moment door mijn hoofd gegaan, het is dat jullie daar nu mee komen", zei hij in de Galgenwaard tegen een groep journalisten.

"Tussen de spelersgroep en de trainer zit het goed. Laten we niet vergeten wat we gepresteerd hebben met zijn allen", benadrukte Blind. "Het is heel makkelijk om alles nu negatief te zien. We hebben heel veel blessures gehad. Ik denk dat er maar weinig ploegen zijn ter wereld die zes geblesseerde basisspelers kunnen opvangen."

Na de uitschakeling in Europa en de beker is de Eredivisie alles wat rest voor Ajax. Bij nieuw puntenverlies zaterdag in Heerenveen zetten de Amsterdammers ook hun koppositie op het spel.

"Op een gegeven moment heb je genoeg met elkaar gepraat, dan valt er niet meer te praten", zei Blind. "We moeten het nu gewoon op het veld gaan doen."