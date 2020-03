Eric Dier is woensdagavond na de uitschakeling van Tottenham Hotspur in de achtste finales van de FA Cup woedend de tribune opgegaan. De middenvelder wilde verhaal halen bij een supporter.

Op sociale media duikt een video op waarin te zien is dat Dier woedend de tribune op gaat. Naar verluidt zou de 26-jarige Engelsman furieus zijn op een supporter, omdat hij ploeggenoot Gedson Fernandes racistisch zou hebben bejegend.

Tottenham werd voor eigen publiek nipt uitgeschakeld door het Norwich City van Tim Krul, die in de beslissende penaltyserie een heldenrol vertolkte. Fernandes miste de beslissende strafschop in Londen.

De strafschoppenserie was noodzakelijk nadat het duel in het Tottenham Hotspur Stadium in reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd. Jan Vertonghen en Josip Drmic kwamen in de eerste negentig minuten tot scoren en in de verlenging bleven doelpunten uit.