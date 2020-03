Daley Blind heeft woensdagavond na de nieuwe dreun voor Ajax benadrukt dat de spelers juist nu bij elkaar moeten blijven. De Amsterdammers, die al weken in een sportieve crisis verkeren, werden door FC Utrecht uitgeschakeld in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

"We moeten dit oppakken met elkaar. Iedereen zal bij zichzelf te rade moeten gaan en we moeten kritisch zijn, maar het belangrijkste is om als ploeg bij elkaar te blijven", zei Blind na de 2-0-nederlaag bij FC Utrecht in gesprek met FOX Sports.

Door het verlies in Stadion Galgenwaard gaf Ajax een vervolg aan de sportieve crisis. De ploeg van trainer Erik ten Hag is al weken uit vorm en liet ook tegen FC Utrecht weinig zien. De thuisploeg profiteerde twee keer van persoonlijke fouten bij de bezoekers en had misschien nog wel vaker moeten scoren.

Toch was Blind niet alleen maar negatief. "In de eerste helft hebben we qua voetbal laten zien dat we het nog steeds kunnen. Het positiespel was bij vlagen goed, maar we creëren veel te weinig. We zijn gewoon niet in staat om veel pogingen op doel te lossen", concludeerde Blind, die in Utrecht op het middenveld stond geposteerd.

Jeroen Zoet en John van den Brom. (Foto: Pro Shots)

'We moeten het geluk opzoeken en afdwingen'

De 69-voudig international van Oranje weet niet hoe het komt dat Ajax zo veel moeite heeft met het creëren van kansen. De Ajacieden schoten slechts vier keer op doel tegen FC Utrecht en waren eigenlijk alleen van afstand gevaarlijk.

"Misschien moeten we minder lang breien. Het gaat om doelpunten en dat krijg je niet met passes. Je kunt niet zeggen dat we niet vechten tot de laatste seconde, maar we moeten het geluk meer opzoeken en afdwingen."

Ajax, dat nu vier van de laatste vijf officiële wedstrijden heeft verloren, krijgt over drie dagen de kans om de weg omhoog weer te vinden. De Amsterdammers gaan zaterdagavond op bezoek bij sc Heerenveen.