Tim Krul heeft woensdag een hoofdrol vertolkt in de bekerzege van Norwich City op Tottenham Hotspur. De doelman stopte twee penalty's, terwijl zijn collega Michel Vorm er namens de 'Spurs' maar één stopte. Norwich staat daardoor in de kwartfinales van de FA Cup.

De strafschoppenserie was noodzakelijk nadat het duel in het Tottenham Hotspur Stadium in reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd (doelpunten van Jan Vertonghen en Josip Drmic) en er in de verlenging niet werd gescoord.

In de strafschoppenserie eiste Krul de hoofdrol voor zich op. De doelman, die met Oranje ook al succes kende als 'penaltykiller', zag Erik Lamela missen en stopte zelf de inzetten van Troy Parrott en Gedson Fernandes, wiens misser het einde van de wedstrijd betekende.

Vorm, die voor het eerst sinds september 2018 weer een officiële wedstrijd keepte, begon de serie nog wel uitstekend door de eerste poging van Kenny McLean te stoppen. Hij zag de drie daaropvolgende strafschoppen echter allemaal raak gaan.

Dolle vreugde bij Tim Krul en zijn ploeggenoten. (Foto: Pro Shots)

City en Leicester moeizaam verder

Manchester City bereikte moeizaam de laatste acht. De regerend kampioen was met 0-1 te sterk voor Sheffield Wednesday. Het enige doelpunt van de avond werd vlak na rust gemaakt door Sergio Agüero. Het schot van de Argentijn leek houdbaar voor doelman Joe Wildsmith, maar die kreeg zijn handen niet goed tegen het schot.

Bij de gasten, die uitkomen op het tweede niveau, stonden twee Nederlanders op het veld. Voormalig Heracles Almelo-middenvelder Joey Pelupessy en Alessio Da Cruz, die een verleden bij FC Twente en FC Dordrecht heeft, maakten de negentig minuten vol.

Leicester City staat eveneens in de kwartfinales. Door een laat doelpunt van Ricardo Pereira rekende de nummer drie van de Premier League af met Birmingham City (1-0).

Eerder wisten Arsenal, Chelsea, Newcastle United en Sheffield United zich al te plaatsen voor kwartfinales van het belangrijkste Engelse bekertoernooi. Manchester United gaat donderdag nog op bezoek bij het Derby County van trainer Phillip Cocu.

Manchester City bereikte dankzij Sergio Aguero de kwartfinales. (Foto: Pro Shots)