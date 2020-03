FC Utrecht heeft woensdagavond ten koste van Ajax de finale van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Domstedelingen waren voor eigen publiek met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers, die het toernooi vorig jaar nog wonnen.

Sander van de Streek opende de score in de eerste helft en Simon Gustafson zorgde in de 65e minuut uit een penalty voor 2-0. Het is de zevende keer in de clubgeschiedenis dat FC Utrecht in de bekerfinale staat.

De eindstrijd wordt op zondag 19 april in De Kuip gespeeld. Donderdag staat in dat stadion de andere halve finale tussen Feyenoord en NAC Breda op het programma.

De bekeruitschakeling voor titelverdediger Ajax is een nieuwe tik in een donkere periode. De Amsterdammers werden een week geleden uitgeschakeld in de Europa League door Getafe en na drie nederlagen in de laatste vijf competitieduels houdt de ploeg van trainer Erik ten Hag AZ alleen nog op doelsaldo onder zich.

FC Utrecht deed door de overwinning op Ajax juist weer wat vertrouwen op in een wisselvallige periode. De subtopper in de Eredivisie ging zondag nog verrassend onderuit bij hekkensluiter RKC Waalwijk.

De overtreding van Edson Álvarez die resulteerde in een penalty voor FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Ajax alleen gevaarlijk met afstandsschoten

FC Utrecht probeerde vanaf het begin met lange ballen op de snelle aanvallers voor gevaar te zorgen en dat leidde in de tweede minuut al bijna tot succes. Na een voorzet van Gyrano Kerk ging de inzet van Gustafson maar net naast.

Ajax had veel balbezit, maar werd alleen gevaarlijk met afstandsschoten. Een poging van Hakim Ziyech werd gekeerd door Utrecht-keeper Jeroen Zoet en Nicolás Tagliafico trof met een fraaie pegel de lat.

Na ruim een half uur kwam Utrecht op 1-0. Bij een vrije trap van Gustafson kon Van de Streek de bal ongehinderd over Ajax-doelman André Onana koppen.

De Amsterdammers ontsnapten voor rust aan een grotere achterstand bij razendsnelle uitvallen van Utrecht. Gustafson schoot nipt naast na opnieuw een voorzet van Kerk, die even later in kansrijke positie recht op Onana schoot.

De Ajax-spelers druipen af in Stadion Galgenwaard. (Foto: Pro Shots)

Utrecht beslist duel via door Álvarez veroorzaakte strafschop

Na rust was het spelbeeld hetzelfde en kwam Ajax niet verder dan schoten van afstand (Blind net naast, Promes gekeerd door Zoet), terwijl Utrecht gevaarlijk was op de counter (schot van Kerk gepakt door Onana).

In de 65e minuut kreeg Utrecht een strafschop van arbiter Björn Kuipers toen Edson Álvarez met een sliding de bal miste en Van de Streek daar handig gebruik van maakte door makkelijk te gaan liggen. Gustafson stuurde Onana de verkeerde hoek in en zorgde voor 2-0.

Ten Hag antwoordde door stormram Klaas-Jan Huntelaar in te brengen, maar de grootste kansen bleven voor Utrecht. Kerk schoot uit de draai net naast en zag een andere inzet rakelings voorlangs gaan.

Tot in de laatste minuut bleef Ajax krampachtig met combinatievoetbal op zoek gaan naar kansen, maar Zoet hield zonder problemen zijn doel schoon. Daardoor verloor Ajax niet alleen voor de vierde keer in vijf wedstrijden, de ploeg wist in alle vier die verloren duels niet te scoren.

FC Utrecht zal het in de finale wel zonder Sean Klaiber moeten doen. De rechtsback kreeg in de slotfase een gele kaart, nota bene na een tackle op de achterlijn van Ajax en is daardoor geschorst voor de eindstrijd.