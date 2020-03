De Oranjevrouwen zijn het Tournoi de France woensdag begonnen met een 0-0-gelijkspel tegen Brazilië. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman kreeg in Valenciennes de beste kansen, maar sprong daar slordig mee om.

Oranje speelt op het oefentoernooi in Frankrijk drie duels. Canada is zaterdag de volgende opponent, waarna de equipe het toernooi dinsdag afsluit tegen het gastland. Frankrijk won woensdag met 1-0 van Canada en gaat aan de leiding in de groep.

Wiegman deed tegen de nummer negen van de wereld weer een beroep op Lieke Martens en Stefanie van der Gragt. Beide speelsters van FC Barcelona zijn weer fit na blessureleed en speelden 75 minuten mee.

De bondscoach had al van tevoren aangekondigd te willen experimenteren op het toernooi. Zo mocht de negentienjarige Aniek Nouwen haar zesde interland spelen. Zij vormde centraal achterin een koppel met Van der Gragt.

Het duel met de Braziliaanse vrouwen bleek in een aantal opzichten een goede test met het oog op de Olympische Spelen, waar beide landen zich voor hebben geplaatst. De Zuid-Amerikaanse vrouwen beten flink van zich af, waarbij met name Lineth Beerensteyn - die als rechtsback werd uitgetest - het moest ontgelden.

Shanice van de Sanden had er zeker twee moeten maken. (Foto: Pro Shots)

Oranje laat flink wat kansen liggen

Oranje werd in het eerste kwartier overlopen door 'As Canarinhas'. Maar toen die storm eenmaal was gaan liggen, speelde de vicewereldkampioen een aantal goede kansen bij elkaar.

Zo had Oranje alleen al voor rust drie keer kunnen scoren. Zo schoot Jackie Groenen maar net naast, twijfelde Daniëlle van de Donk te lang toen ze alleen op de keeper af mocht en maaide Shanice van de Sanden in kansrijke positie over de bal.

Ook na rust was Oranje, de huidige mondiale nummer drie, de betere ploeg. Vivianne Miedema kreeg na een fraaie pass van Groenen een goede schietkans, maar de spits van Arsenal schoot net voorlangs. Van de Sanden mocht daarna alleen op keeper Natascha af, maar stuitte op de doelvrouw.

Brazilië stelde daar vooral wat counters tegenover, maar keeper Loes Geurts werd niet echt getest. Wiegman liet in de slotminuten Joëlle Smits nog haar debuut maken, maar ook de aanvaller van PSV kon geen treffer forceren.