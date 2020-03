Real Sociedad heeft zich voor het eerst sinds 1988 geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De ploeg was over twee duels te sterk voor Mirandés. Paris Saint-Germain staat in Frankrijk in de bekerfinale. In Duitsland bereikte coach Peter Bosz met Bayer Leverkusen de halve finale van de DFB-Pokal.

Sociedad had het eerste duel met de ploeg uit de Segunda División met 2-1 gewonnen en won woensdag ook op vreemde bodem: 0-1.

Mikel Oyarzabal mocht vlak voor rust aanleggen vanaf 11 meter en faalde niet. Mirandés, dat in de kwartfinales Villarreal de baas was, moest twee keer scoren om een verlenging af te dwingen, maar dat lukte niet.

Door de overwinning staat Sociedad voor het eerst sinds 1988 in de finale van het Spaanse bekertoernooi. De Basken wonnen het toernooi slechts twee keer. Dat gebeurde in de seizoenen 1980/1981 en 1981/1982.

In de finale kan het zomaar een Baskische derby worden, want donderdag speelt Athletic Club de return van de halve finale tegen Granada. Het eerste duel eindigde in een 1-0-zege voor Bilbao.

Kylian Mbappé maakte er drie tegen Olympique Lyon. (Foto: Pro Shots)

'PSG' naar finale Coupe de France

Paris Saint-Germain plaatste zich ten koste van Olympique Lyon voor de finale van de Coupe de France. Het werd in Lyon 1-5.

De koploper van Ligue 1 werd weer eens aan de hand genomen door Kylian Mbappé, die maar liefst drie keer scoorde. Ook Neymar en Pablo Sarabia waren doeltreffend.

Lyon was via Martin Terrier nog wel op voorsprong gekomen, maar na de rode kaart van Marçal (bij een 1-1-stand) was het duel snel gespeeld.

In de finale treft 'PSG', dat de beker al twaalf keer won, titelhouder Stade Rennes of Saint-Étienne. Die ploegen staan donderdag tegenover elkaar.

Bayer Leverkusen plaatste zich met enige moeite voor de halve finales. (Foto: Pro Shots)

Leverkusen knokt zich langs Berlin

Bayer Leverkusen moest zich tegen Union Berlin terugknokken van een achterstand: 3-1. De gasten kwamen aan het einde van de eerste helft verrassend op voorsprong door een treffer van Marcus Ingvartsen, maar de middenmoter in de Bundesliga gaf de leiding in de laatste twintig minuten van de wedstrijd uit handen.

Karim Bellarabi tekende in de 72e minuut voor de gelijkmaker, waarna Charles Aránguiz Leverkusen vijf minuten voor tijd op voorsprong zette. Moussa Diaby zorgde in de eerste minuut van de blessuretijd voor de beslissing.

Daley Sinkgraven had, net als in de Europa League-duels met FC Porto eind vorige maand, een basisplaats bij Leverkusen. De oud-Ajacied speelde zijn vijftiende officiële wedstrijd van het seizoen en maakte de negentig minuten vol.

Eintracht Frankfurt staat ten koste van Werder Bremen in de halve finale. (Foto: Pro Shots)

Frankfurt ten koste van Bremen door

Eintracht Frankfurt plaatste zich met een 2-0-zege op Werder Bremen ook voor de halve eindstrijd. André Silva opende op slag van rust de score door een penalty te benutten, waarna Daichi Kamada na een uur spelen voor de beslissende 2-0 zorgde. De voormalige FC Groningen-speler Filip Kostic kreeg in de slotfase nog rood bij Frankfurt.

Bij Bremen, dat in de Bundesliga strijdt tegen degradatie, stond Davy Klaassen negentig minuten op het veld. Bij de thuisploeg ontbrak de geblesseerde Bas Dost, terwijl Jonathan de Guzman op de bank bleef.

Door de zeges van Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt zijn alle halvefinalisten van het Duitse bekertoernooi bekend. Bayern München en vierdeklasser 1. FC Saarbrücken voegden zich dinsdag al bij de laatste vier.